Пятый самолет с российскими военными вернулся из Италии

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11.05.2020, 3:42, Новости дня

Очередной самолет с российскими военными и спецтехникой вернулся из Италии. На аэродроме Чкаловский в Московской области сел пятый борт Минобороны, который выполнял задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусом. Всех прилетевших осмотрели врачи, передает телеканал "Россия 24".

В течение полутора месяцев специалисты российского Минобороны совместно с итальянскими военными проводили дезинфекцию в области Ломбардия и провинции Брешиа. Обработано 120 зданий и сотни тысяч квадратных метров дорог. Российские военные медики вылечили более 70 итальянских пациентов.



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