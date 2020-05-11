Пятый самолет с российскими военными вернулся из Италии

11.05.2020, 3:42, Новости дня

Очередной самолет с российскими военными и спецтехникой вернулся из Италии. На аэродроме Чкаловский в Московской области сел пятый борт Минобороны, который выполнял задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусом. Всех прилетевших осмотрели врачи, передает телеканал "Россия 24".

В течение полутора месяцев специалисты российского Минобороны совместно с итальянскими военными проводили дезинфекцию в области Ломбардия и провинции Брешиа. Обработано 120 зданий и сотни тысяч квадратных метров дорог. Российские военные медики вылечили более 70 итальянских пациентов.