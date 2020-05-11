Жителям военного городка в селе Пугачёво в Удмуртии разрешили вернуться домой

11.05.2020, 3:42, Новости дня

Все жители военного городка в удмуртском селе Пугачёво вернулись в свои дома. Людям пришлось эвакуироваться из-за пожара и взрывов на территории бывшего арсенала.

Авиация завершила тушение, отдельные очаги тления сохраняются, но они не представляют угрозы для жителей. Об этом сообщают местные власти.

Пожарные продолжают работать. Ожидается, что возгорание полностью ликвидируют к полудню понедельника, 11 мая.

На пике охваченная огнем территория достигала 15 гектаров, напоминает телеканал "Россия 24".