 

Жители Приморья и юга России чаще всего нарушают самоизоляцию

11.05.2020, 3:42, Новости дня

Жители Приморского края и юга РФ чаще всего нарушают режим самоизоляции. Такие выводы озвучил Юрий Валяев — начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России.

По его словам, для составления антирейтинга использовалось соотношение числа составленных протоколов к числе жителей региона. Хуже всего самоизоляцию соблюдают жители Краснодарского, Ставропольского, Приморского краев, а также республики Дагестан, передает РИА Новости.

Валяев отметил, что абсолютные значения нерепрезентативны, так как число жителей разнится от региона к региону.

В РФ коронавирусом COVID-19 заразились 209 688 человек. Из них 1915 человек умерли, 34 306 вылечились. Насколько сложной или простой будет ситуация с эпидемией, напрямую зависит от сознательности граждан, от того, как они соблюдают режим самоизоляции и прочие предписания властей.



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