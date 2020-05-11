Мнение: Письмо: “Так и закончили”

11.05.2020, 3:30, Разное

Это письмо тоже сами разбирайте.

flapfy

Эволюция, здравствуйте!

Спасибо за возможность вам написать.

Мне 22 года, год назад окончил колледж, поступил в университет. Стабильной работы нет, перебиваюсь то одним, то другим. В целом не бедствую, но и будущего в том, чем я сейчас занимаюсь – никакого. В планах начать работать по профессии.

Мы познакомились с Л. четыре года назад. Милая миниатюрная девочка с темными волосами и глазками как у кота из Шрека.

Выпускной, у меня одиннадцатый класс, у нее – девятый. Репетировали выпускную программу, я – играл на гитаре, она – пела. Теплые воспоминания.

Выпускной отгремел, и все лето мы никак не контактировали. А потом встретились на посиделках с общими знакомыми, после которых она позвала меня в кино. По пути мило болтали, узнавали друг друга. После этого все и началось. Я перехватил инициативу, начал придумывать, чем бы ее удивить, как порадовать.

Через несколько месяцев выяснилось, что у нее более обеспеченная семья, чем моя. Мне поначалу казалось, что это совсем ничего не меняет. А потом о нас узнали ее родители. Стоит ли говорить, что я им не понравился).

«Все, что тебя с ним ждет – четыре стены и пеленки»

Что, в целом, достаточно оптимистичный прогноз, ибо я и сейчас своими стенами не обзавелся.

Несколько раз я пытался наладить с ними отношения, но ничего не вышло – ну я и подзабил. Они примерно через полгода тоже смирились с бестолковым парнем своей дочери. Делали вид, что меня не существует. Я занимался примерно тем же, хотя возможности хоть чем-нибудь пригодиться не упускал.

Еще через какое-то время между мной и Л. состоялся разговор, в котором мне сказали, что в ближайшем будущем ее родители планируют переезжать в другую страну, она тоже поедет с ними и на этом наши отношения, очевидно, закончатся, что она бы этого не хотела и не знает, как дальше быть.

Знатный эмоциональный аттракцион был. Я уже успел планов на наше совместное будущее настроить, а тут такой поворот.

Сказал, что люблю ее, и лично соберу ей вещи.

Было дико больно, но я понимал, что ничего другого я сделать не могу.

После у ее отца ухудшилось здоровье и переезд был отложен.

Примерно через год с момента нашего знакомства я подарил ей кольцо и познакомил со своей семьей.

Как мне казалось, все шло хорошо; я учусь и подрабатываю, она учится. Казалось, что все идет своим чередом, хотя и частота общения постепенно падала. Я списывал это на ее предстоящие экзамены, и старался не обращать внимания, готовится девочка – и хорошо. Встречались реже, но особого значения я этому так же не предавал.

Летал в своих облаках и верой в далекое и светлое. Но не долго.

Спустился довольно резво. Как-то вечером, Л. написала, что нужно встретиться и поговорить. Я ответил – мол, говори сейчас, что случилось?

И получил примерно такое содержание: «Нам нужно расстаться, ты хороший, дело не в тебе, я ничего не чувствую»

Я поблагодарил ее за все, что между нами было, сказал что мне жаль, что все так закончилось.

Кое-как заснул, а после того как проснулся – полез в телефон, в надежде что мне это приснилось.

Около двух недель «провалялся» в каком-то небытие, ничего не хотелось, бросало то в жар, то в холод. Постепенно начал выкарабкиваться из этого состояния, записался в зал, нашел вторую подработку.

И где-то через два месяца она внезапно мне написала, попросила о встрече.

Встретились, поговорили. У ее отца диагностировали рак в запущенном состоянии, и в связи с этим все ее планы рушатся. Поговорили и разошлись.

Где-то через неделю она написала еще раз, что-то вроде «мне не с кем поговорить, давай дружить».

Тут у меня хорошенько пригорело.

Сказал, что я ничем не могу тебе помочь, мне это не интересно.

После сам написал, позвал в кино – выпили – переспали. И началось. «Я была такая глупая, все же было так хорошо…»

Так начался второй круг.

Оказалось, что в отрезке нашего расставания у нее был другой молодой человек. Скорее всего, появился он еще во время наших с ней отношений. У них что-то не заладилось. Я в подробности не вдавался.

Несколько месяцев у нас все было замечательно. Я все так же стараюсь ее поддерживать, помогаю, чем получается ей и ее семье. Она поступает в вуз, первые трудности, смена обстановки.

Потом ее отцу стало хуже; у моего случается инсульт. Старались не унывать.

На фоне происходящего начали налаживаться отношения с ее матерью.

Я планировал совместную поездку на море, откладывал деньги.

Примерно через девять месяцев после нашего воссоединения умирает ее отец.

Еще через три состоялся диалог, в котором мне говорят примерно следующее: “Тебе уже 21, ты все еще живешь с родителями. И фраза, после которой у меня совсем все посыпалось – «Я считаю, что за мной можно и поухаживать.» Оказалось что все, чем я занимался три года – пылинки с нее сдувая – это не ухаживания. Я не нашел, что на это ответить и просто промолчал. Предложил съехаться – получил – «я к такому не готова, это большая ответственность» (Понимаю, что нужно было раньше об этом думать)

Еще через +- неделю она сама предложила встретиться, встретились – сели в машину –

Л.: «Я долго думала, и поняла, что ты не мой человек. Это не значит что я к тебе плохо отношусь …»

Я: «Хорошо, ты можешь идти»

Л.: тут она продолжает примерно то же, что и выше, словно не замечая моей фразы

Я: «Дверь»

Так и закончили.

Я убрал из своей жизни все, что могло о ней напоминать. Что-то выбросил, что-то убрал подальше с глаз. Хотелось выйти из этого с наименьшими потерями для себя. Никаких контактов с ней с тех пор не было, ничего о ее дальнейшей жизни не знаю.

С момента расставания прошел почти год, полный информационный вакуум.

Достаточно часто вспоминал о ней, старался отгонять эти мысли, переключался на что-то.

Какой-то прогресс был, мне даже казалось, что скоро я совсем забуду об этой истории.

А сегодня, проезжая мимо, увидел ее стоящей у светофора. И поплыл. Такая грусть напала, что сейчас сижу и пишу вам письмо.

Хотелось бы понять, что мешает мне отцепиться от этой ситуации.

Спасибо!