Организатор хосписа в Красногорске не смог ответить на вопрос следователей

11.05.2020, 3:30, Новости дня

Следователи допрашивают организатора хосписа в подмосковном Красногорске, где в результате пожара погибли девять человек, сообщают СМИ.

РЕН ТВ сообщает, что «Дмитрий Новиков не смог ответить на вопрос, сколько постояльцев находилось в учреждении».

Напомним, в результате пожара в хосписе для престарелых в подмосковном Красногорске погибли девять человек. В пресс-службе главы городского округа сообщили, что хоспис по документам проходит как частное владение: «Здесь по документам просто дом, никакой хоспис не зарегистрирован».