Новая работа Бэнкси о героях-медработниках

11.05.2020, 3:18, Разное

Британский уличный художник Banksy опубликовал в своем инстаграме новую работу под названием Game Changer («ключевой игрок» или дословно «меняющий правила игры»). На картине изображен ребенок, играющий с куклой нового супергероя — медсестры. На заднем плане видны куклы героев комиксов Бэтмена и Человека-паука, выброшенные в мусорную корзину. Как сообщает Би-би-си, полотно размером метр на метр вывешено в фойе возле отделения реанимации больницы Саутгемптона. Вместе с изображением художник оставил врачам Национальной системы здравоохранения Великобритании послание, в котором поблагодарил их за работу в кризисный период пандемии COVID-19.

instagram / @banksy