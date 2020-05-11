 

В Чехии заявили, что «молодой дипломат» из РФ якобы привез в Прагу яд

11.05.2020, 3:16, Новости дня

Пражское сетевое издание Seznam опубликовало материал, в котором корреспондент якобы беседует с главой российского федерального агентства в дипломатическом статусе. По версии издания, этот человек привез в Чехию смертельный яд рицин.

Seznam пишет, что «Андрей Викторович К. в 34 года руководит дипломатическим представительством одного из российских федеральных агентств в Чехии». Вокруг него «кружат» полиция и Служба безопасности и информации – чешская контрразведка, передает РИА «Новости».

Издание утверждает, что Андрей К., по мнению спецслужб, «привез в Чехию смертельное вещество». Сам собеседник корреспондента заявил, что «это, должно быть, какая-то ошибка». По словам Андрея К., он вез «дезинфекцию и конфеты».

Как пишет Seznam, СБИ считает его сотрудником российских спецслужб, который уже несколько лет находится в Чехии, но дипломатическую позицию занимает второй год.

Seznam поясняет, что Андрей К. не мог дать согласие на официальное интервью без одобрения в Москве. Он извинился и попросил направить вопросы по электронной почте.

Издание заявило, что «имя подозреваемого дипломата подтвердили несколько источников в спецслужбах».

По версии Seznam, Андрей К. прибыл в Прагу с «чемоданом» и «чувствительным грузом» 14 марта. В посольство «молодого дипломата» привез водитель, которого «чешские спецслужбы считают сотрудником ФСБ». Этот водитель, как утверждает Seznam, обычно встречает важных дипломатов и отвечает за безопасную доставку секретных документов.



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