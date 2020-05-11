Мнение: Ошибка на учениях

11.05.2020, 2:57, Разное



"Джамаран".

Сообщают, что на военно-морских учениях из-за человеческой ошибки, иранский фрегат "Джамаран" случайно обстрелял иранское же многоцелевое судно "Конарак", выпустив по нему противокорабельную ракету.

В результате, "Конарак" был фактически уничтожен, из экипажа в 40 человек как минимум 23 человека погибли (это тех, кого нашли в море – вероятно, число погибших будет больше). "Конарак" во время учений занимался размещением мишеней для противокорабельных ракет и не успел уйти из зоны поражения, когда была запущена новая противокорабельная ракета, которая вместо мишени, навелась на "Конарак", захватила его как цель и уничтожила его. Противокорабельные ракеты у иранцев конечно убойные, но по своим ими лучше не стрелять.



"Конарак" вошел в строй в 2018-м году.

КСИР выпустит в ближайшее время официальное заявление по этому поводу. Наверняка возникнут вопросы к тем, кто отвечал за проведение учений и допустил начало стрельб до того, как "Конарак" покинул опасный район.

Моряки с "Конарака" спасенные иранскими рыбаками https://twitter.com/HishamBaker3/status/1259620376805548040