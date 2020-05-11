Мнение: Зачем в Москве огородили парки

11.05.2020, 2:55, Разное



Огороженный лес. Москва

Наверно, многие москвичи сейчас удивляются: как это так все складно получилось у Собянина – только он объявил войну ни на жизнь, а на смерть всем жителям, которые во время «самоизоляции» пренагло хотят ходить в парки и жарить там шашлыки – как тут же «вдруг» оказалось, что все парки УЖЕ, причем давно, огорожены коваными оградами в полтора человеческих роста по периметру? Как так вышло? Они что – заранее готовились к эпидемии?? Но – откуда они знали?!

Меня вопрос «ограждения парков» тоже волновал давно. Еще в 2016 году я спрашивал в своем ЖЖ: «Для меня от вида этих внезапно появившихся громадных решеток веет каким-то кафкианским абсурдом. Все-таки всю жизнь здесь жил, гулял по паркам – решеток не было. Теперь появились. ЗАЧЕМ?? Вот какой вопрос не дает мне покоя.

Измайловский парк, к примеру, один из самых больших городских парков в Европе. Смотрим его площадь – чуть более 15 кв. км. Стало быть, как подсказывают мне мои знания школьной геометрии, периметр парка – что-то около 16 км. Кто и зачем решил проложить 16 км высокой металлической ограды вокруг него?»

На самом деле в Москве огорожены ВСЕ парки. Причем Собянин начал этот процесс «огораживания» едва ли не с самого начала своей «мэрской» карьеры в Москве. Вбухано в это дело наверняка было немало – уж несколько миллиардов рублей точно. Впечатление эти железные заборы производят, конечно, фантастическое. Например, идет широкое шоссе Энтузиастов, справа и слева жилья нет, с одной стороны – Измайловский парк, с другой – Терлецкая дубрава. И с обеих сторон – кованые ОГРАДЫ! Тянутся километра три. От кого? Зачем? Тут ведь и людей-то почти не бывает – только машины проезжают!

Задавал вопрос про «зачем ограды» многим, среди них были и самые искренние поклонники урбанизма, Собянина и «похорошевшей Москвы»; даже они, при самом напряженном старании, не могли придумать хоть сколько-нибудь разумного и убедительного ответа. Так и высились ограды много лет как памятник московского идиотизма…

Пока не наступил Ковид. Тут-то, казалось бы, все и прояснилось. Особенно после того, в некоторых парках ретивые «Жилищники» буквальным образом заварили все имевшиеся проходы, следуя указаниям мэрии «о недопущении». Парки в Москве вдруг действительно предстали для ошалевших москвичей этакой вещью в себе: видит око, да зуб неймет!



(хотя – как неймет? Москвич – тоже себе на уме, он всегда, куда ему надо, проход найдет…)

На самом деле у вопроса «зачем» есть простой и строго единственный ответ. Мэрия вздумала обносить забором все городские «зеленые места» по одной причине – где-то в ее недрах лежит план… сделать посещение парков для «дорогих москвичей» платным. Очевидно, что больше никакого резона для того, чтобы закрыть «несанкционированный» доступ на ВСЮ территорию парков, не имеется. А так – все готово для того, чтобы взимать дань: осталось только посадить в будки возле каждого прохода на территорию кассира, дать ему шлагбаум – и дело сделано. Платными парковками москвичей обложили – почему б не продолжить их доить через парки?

По всей видимости, введение «платности» до последнего времени сдерживалось только тем, что Собянин и его советники не могли придумать, под каким соусом навязать москвичам такую новую «услугу». Да и москвичи до последнего времени были буйные, чуть что, так и норовили устроить какой-нибудь митинг или демонстрацию на Сахарова… Видимо, мэрия еще и немного побаивалась.



Высоко сижу, далеко гляжу… Вид из московской мэрии на Москву

И вот тут чудовищный коронавирус, возможно, может очень помочь реализации заветных планов, заодно окупив давние «инвестиции» мэрии в заборы вокруг парков. Во-первых – уже естественным образом отрабатывается «охрана парков от незаконного (читай – бесплатного) проникновения»: бравые охранники пополам с полицией УЖЕ активно отлавливают по парковым дорожкам «нарушителей карантина» и сдирают с них штрафы по 4-5 тысяч рублей; если введут платный вход – они будут делать то же самое!

И во-вторых – настроения москвичей. Просидев все 2 месяца на «изоляции», они (надеется мэрия) станут шелковыми и наверняка поймут, что возможность сходить погулять в парке – это ПРИВИЛЕГИЯ! За которую доброму мэру не грех и заплатить. Тем более, что мэрия ведь наверняка введет и какие-то льготы, послабления (одиноким матерям или многодетным), возможность платить по карте «Тройка», наконец, месячные или даже годовые абонементы «на посещение парков». Ну не звери же в мэрии, в самом деле. Там любят москвичей. А уж как Собянин их любит!…

Так что оградки и в будущем «без ковида» наверняка еще очень понадобятся! Москвичам и гостям столицы в любом случае дадут понять, насколько ЦЕННОЙ является возможность посещать парки в нашем прекрасном городе.