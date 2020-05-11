Личное: Просто какой-то Женёк

11.05.2020, 2:54, Разное

В моих глазах олимпийский чемпион — это статус. Очень высокий статус в обществе.

Умные чемпионы и чемпионки это понимают. Даже уйдя из большого спорта, они сохраняют за собой свой статус, продолжая оставаться в глазах общества, прежде всего, великими спортсменами.



Фото: Алина Кабаева

Вы можете представить себе ситуацию, в которой Алина Кабаева доказывала бы в прямом эфире Инстаграма, что в доме своего проживания она является полноправной хозяйкой?

Не можете, потому что это — уровень девки из публичного дома 2, но никак не великой гимнастки.

От новой подружки Яны Рудковской такое поведение ожидаемо, как, впрочем, и от самой Яны. От Кабаевой — нет.

Алина — одна из трёх гимнасток в мире, которые выиграли все турниры серии «Большого шлема»: Олимпийские игры, Чемпионат мира, Чемпионат Европы, Финал Кубка Мира и Финал Гран-при.

Кабаева заработала статус блистательной спортсменки талантом, потом, кровью и силой характера и сама относится к этому статусу, как и следует: с уважением. Алина была и остаётся в глазах общества, прежде всего, великой гимнасткой.

А вот Евгений Плющенко — тоже прославленный спортсмен — свой статус великого чемпиона просрал.

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы — это всё Евгений Плющенко. Но, увы, в прошлом.

Давайте откровенно: кто сейчас помнит о заслугах Плющенко в спорте, кроме него самого, Википедии и парочки преданных друзей, если тех ещё не выкурила из его жизни Баба Яга?

Никто.

В глазах общества сегодня Плющенко — это, прежде всего, комичный персонаж из Инстаграма Яны Рудковской. Клоун, вызывающий недоумение у народа.

Женёк. Просто какой-то Женёк.



Фото: Соцсети

Не великий спортсмен. Не прославленный чемпион, а каблук, которого старая и глупая тётка пихает в идиотские видосики для Инстаграма и втягивает в низменные бабские разборки.

Некогда выдающийся спортсмен Евгений Плющенко стал шутом, при взгляде на которого у вменяемых людей возникает один вопрос: «Жень, зачем тебе эта жуткая баба? У тебя что — нелеченные детские травмы или тупо член слабоват?»



Фото: Соцсети

Плющенко, как и Кабаева, заработал свой статус потом и кровью, только вот Алина этот статус удержала, а Женёк глупо спустил в унитаз.

Был выдающимся спортсменом, а стал несмешным клоуном.

Мне жаль. А вам?