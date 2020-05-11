Личное: Просто какой-то Женёк
11.05.2020, 2:54, Разное
В моих глазах олимпийский чемпион — это статус. Очень высокий статус в обществе.
Умные чемпионы и чемпионки это понимают. Даже уйдя из большого спорта, они сохраняют за собой свой статус, продолжая оставаться в глазах общества, прежде всего, великими спортсменами.
Фото: Алина Кабаева
Вы можете представить себе ситуацию, в которой Алина Кабаева доказывала бы в прямом эфире Инстаграма, что в доме своего проживания она является полноправной хозяйкой?
Не можете, потому что это — уровень девки из публичного дома 2, но никак не великой гимнастки.
От новой подружки Яны Рудковской такое поведение ожидаемо, как, впрочем, и от самой Яны. От Кабаевой — нет.
Алина — одна из трёх гимнасток в мире, которые выиграли все турниры серии «Большого шлема»: Олимпийские игры, Чемпионат мира, Чемпионат Европы, Финал Кубка Мира и Финал Гран-при.
Кабаева заработала статус блистательной спортсменки талантом, потом, кровью и силой характера и сама относится к этому статусу, как и следует: с уважением. Алина была и остаётся в глазах общества, прежде всего, великой гимнасткой.
А вот Евгений Плющенко — тоже прославленный спортсмен — свой статус великого чемпиона просрал.
Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы — это всё Евгений Плющенко. Но, увы, в прошлом.
Давайте откровенно: кто сейчас помнит о заслугах Плющенко в спорте, кроме него самого, Википедии и парочки преданных друзей, если тех ещё не выкурила из его жизни Баба Яга?
Никто.
В глазах общества сегодня Плющенко — это, прежде всего, комичный персонаж из Инстаграма Яны Рудковской. Клоун, вызывающий недоумение у народа.
Женёк. Просто какой-то Женёк.
Фото: Соцсети
Не великий спортсмен. Не прославленный чемпион, а каблук, которого старая и глупая тётка пихает в идиотские видосики для Инстаграма и втягивает в низменные бабские разборки.
Некогда выдающийся спортсмен Евгений Плющенко стал шутом, при взгляде на которого у вменяемых людей возникает один вопрос: «Жень, зачем тебе эта жуткая баба? У тебя что — нелеченные детские травмы или тупо член слабоват?»
Фото: Соцсети
Плющенко, как и Кабаева, заработал свой статус потом и кровью, только вот Алина этот статус удержала, а Женёк глупо спустил в унитаз.
Был выдающимся спортсменом, а стал несмешным клоуном.
Мне жаль. А вам?
Источник: Лена Миро
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