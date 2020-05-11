Independent – коронавирус восстановил доверие немцев к науке и правительству

11.05.2020, 2:50, Новости дня

Успехи в борьбе с коронавирусом повысил рейтинг немецкого правительства во главе с Ангелой Меркель, пишет The Independent. Ещё одним примечательным моментом кризиса стало то, что немцы стали больше доверять и экспертному мнению, а не популистам, отмечает издание.



Reuters

Ещё в феврале немецкий политический истеблишмент переживал кризис. Для избрания главы Тюрингии правящей партии ХДС пришлось работать вместе с «Альтернативой для Германии» (АдГ), тем самым нарушив неписаное правило о запрете сотрудничества с крайне правыми. Возмущение привело к отставке лидера христианских демократов Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую ранее называли преемницей Ангелы Меркель, пишет The Independent.

Но всего три месяца спустя ситуация выглядит иначе. АдГ набирает всего 10% поддержки, что является её самым низким результатом с 2017 года. «Обычно оппортунистические» представители партии не смогли использовать вспышку коронавируса в своих интересах, отмечает издание.

За это же время поддержка ХДС подскочила с 27 до 38%. При этом огромное количество немцев — 67% — говорит, что они либо «довольны», либо «очень довольны» тем, как правительство справляется с пандемией.

«В период кризиса именно действующие власти, как правило, набирают голоса, — говорит профессор коммуникации в области политики и гражданского общества берлинской школы управления Hertie Андреа Роммеле — Они единственные, кто может что-либо сделать — у оппозиции, в действительности, нет какого-либо способа действовать».

Кроме того, характер этого конкретного кризиса — вспышки вируса — лишил «Альтернативу» обычной тактики. «АдГ работала хорошо, когда был козёл отпущения. Теперь у нас его нет, — продолжает Роммеле. «Это крайне правая партия, и сейчас мы видим возвращение большого, могущественного государства, которое вливает деньги в рынок труда, что противоречит позиции АдГ», — добавляет она.

Ещё одним примечательным моментом кризиса стало возвращение доверия к науке и экспертному мнению «в пику популистскому нарративу АдГ». Имя вирусолога Кристиана Дростена, консультирующий немецкое правительство, стало нарицательным с начала вспышки. Его ежедневный подкаст с государственной телерадиокомпанией NDR собрал огромные 34,5 млн. загрузок.

«Люди присылают тысячи электронных писем, рассказывая, что им нравится передача и сложные научные подробности, — говорит научный журналист NDR, ведущая и редактор подкаста с Дростеном Коринна Хенниг. — Я думаю, именно это вызывает у них доверие».

Хотя цель подкаста состояла в том, чтобы информировать общественность о вспышке, по мнению Хенниг, противостояние популизму определенно стало его «побочным эффектом». «Такие люди, как члены АдГ, дают простые и лёгкие ответы, — говорит она. — Мы просвещаем людей о том, что вещи не делятся на чёрное и белое, и что всем нам приходится жить с вопросами без ответа».

Меркель также удостаивается похвалы за чёткое и последовательное общение, что способствует повышению её рейтинга. «Во время телеобращения её часто сопровождает один из вирусологов, и это показывает, насколько она полагается на науку и на данные», — говорит Роммеле. По мнению профессора, такой технократический подход придаёт немецкому канцлеру определённую харизму.

В начале кризиса АдГ критиковало центральное правительство за медлительность. Теперь, когда Германия начинает медленно открывать свою экономику, «Альтернатива» пытается позиционировать себя как партия борьбы с карантином. В последние несколько недель по всей стране растут протесты против продолжающихся мер изоляции, в которых участвуют «разношёрстные команды как крайне левых, так и крайне правых конспирологов». Но, по-видимому, эти акции не способствовали популярности АдГ, рассуждает The Independent.

Роммеле предупреждает, что в будущем всё может измениться. «Германия, как и другие страны, переживает рецессию, — говорит она. — Когда этот кризис закончится, скажем, через год, мы столкнемся с огромной безработицей и неудовлетворенностью».

Она считает, что АдГ может добиться ещё больших успехов в бывшей ГДР, где у неё уже самая высокая поддержка. Восточные земли беднее западных, поэтому рецессия, скорее всего, ударит по ним сильнее.