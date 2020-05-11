Мнение: Смерть принца Наполеона Эжена

11.05.2020, 2:48, Разное

Худ. Поль Жамен. "Смерть принца империи". 1882. Компьенский дворец

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После начала англо-зулусской войны в 1879 году принц империи, в чине лейтенанта, по собственному желанию отправился на эту войну. Причиной этого рокового поступка многие биографы считают тяготившую молодого Наполеона зависимость от матери, бывшей императрицы Евгении.

После прибытия в Южную Африку (Натал) он почти не участвовал в стычках с зулусами, поскольку главнокомандующий, лорд Челмсфорд, опасаясь политических последствий, велел следить за ним и препятствовать его присутствию на передовой. Однако 31 мая ему разрешили участвовать в разведке на территории, считавшейся свободной от зулусских копейщиков. Утром 1 июня Наполеон и лейтенант Кэри с небольшим отрядом отправились в Зулуленд. В полдень, не заметив ничего подозрительного, группа расположилась на привал в покинутом краале около реки Итьотьоси. Никакого наблюдения выставлено не было.

Когда отряд собирался выступать, он был атакован группой из 40 зулусов. Лошадь принца понеслась прежде, чем он успел вскочить в седло. Он уцепился за притороченную к седлу кобуру, но через 100 ярдов (90 м) ремень порвался, и принц упал под копыта, при этом его правая рука была повреждена. Он вскочил, выхватывая револьвер левой рукой, и побежал, но зулусы бежали быстрее. Принц был ранен копьём в бедро, но выхватил ассегай из раны. Когда он повернулся и выстрелил в своих преследователей, другой ассегай, брошенный зулусом по имени Забанга, пронзил ему левое плечо. Принц пытался защищаться, используя ассегай, который он вытащил из своей ноги, но, ослабев от ран, опустился на землю. На его теле было обнаружено 18 ран от зулусских ассегаев; безусловно смертельным оказался удар в правый глаз. Были убиты также два британца. Лейтенант Кэри и 4 солдата находились в 50 ярдах от места последнего боя принца, но не стреляли в зулусов. В британском обществе обсуждался вопрос, не бежал ли лейтенант Кэри с поля боя, оставив принца на произвол судьбы. Принц погиб всего за месяц до захвата англичанами в июле 1879 году столицы зулусов Улунди и окончания войны.

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