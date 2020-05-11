Турция пригрозила формированиям Хафтара ответным ударом за обстрелы Триполи

11.05.2020, 2:30, Новости дня

Турция может нанести удар по военным формированиям, связанным с командующим Ливийской национальной армии Халифой Хафтаром. Об этом 10 мая заявили в МИД Турции.

“В Ливии незаконные силы ополчения, связанные с военачальником Хафтаром, недавно усилили свои атаки на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, особенно в Триполи… Эти нападения, направленные на дипломатические миссии, включая наше посольство в Триполи, Международный аэропорт Митига, подготовленные к вылету гражданские самолеты, другую гражданскую инфраструктуру, которые привели к жертвам и ранениям среди гражданского населения, представляют собой военные преступления. В этом контексте мы вновь подчеркиваем, что мы будем рассматривать формирования Хафтара в качестве законных целей в случае, если они будут направлены против наших дипломатических миссий и интересов в Ливии”, – сказано в сообщении.

По данным Анкары, 9 мая поддерживающие Хафтара военные выпустили по Триполи более 100 ракет и обстреляли из тяжелой артиллерии гражданские районы в центре столицы Ливии.

“Международное сообщество несет коллективную ответственность за то, чтобы остановить путчиста Хафтара, который расправляется со своим народом, независимо от того, ребенок это, женщина или старик, в священный месяц Рамадан и период пандемии… Турция будет и впредь поддерживать законное правительство и институты Ливии для защиты дружественного и братского ливийского народа”, – заявили в МИД Турции.

Группировка Хафтара базируется на востоке страны. В апреле 2019 года она предприняла попытку взять под контроль Триполи, но силы, подконтрольные правительству национального согласия (ПНС), вытеснили ополченцев из города. По данным ООН, всего в результате военных действий в Ливии в 2019 году погибло не менее 284 мирных жителей, большинство – вследствие авиаударов.

Как отмечает Al Jazeera, ПНС поддерживает Турция, а Хафтара – Объединенные Арабские Эмираты и Египет. Военную поддержку Хафтару оказывает Россия, чьи наемники воюют в Ливии.

26 декабря правительство Ливии официально попросило у Эрдогана военной помощи, Турция начала переброску своих войск. 8 января 2020 года Турция и Россия в совместном заявлении призвали ввести режим прекращения огня. Перемирие наступило в полночь 12 января.

13 января в Москве начались переговоры между РФ, Турцией и сторонами противостояния в Ливии.

14 января Хафтар отказался подписывать перемирие с правительством. А 15 января спикер парламента, заседающего на востоке Ливии, Агила Салех в интервью телеканалу Al Ghad заявил, что бои возобновились.

Армия Хафтара, по данным “Анадолу”, продолжает обстреливать различные районы Триполи, несмотря на то, что 21 марта было объявлено о перемирии для борьбы с коронавирусом нового типа. В ответ на провокации сторонников Хафтара признанные ООН власти Ливии 25 марта объявили о начале военной операции “Буря мира”.

29 апреля Хафтар объявил о прекращении всех военных операций в Ливии в течение месяца Рамадан.