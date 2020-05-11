“Пафос и наигранность”. Украинский боксер прокомментировал религиозность Усика и Ломаченко

11.05.2020, 2:30, Новости дня

Религиозность украинских боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко наиграна. Об этом украинский боксер Иван Редкач заявил сайту Meta-ratings.com.ua в интервью, опубликованном 10 мая.

“Что касается их веры… Скорее всего, они такие же верующие, как и большинство из нас. А все остальное – это пафос и наигранность. Большинство их православных высказываний не имеет никакого смысла. И они не из тех, кто живет по всем церковным канонам. Поэтому, на мой взгляд, это с их стороны дурь или прикрытие верой истинного правдивого ответа”, – сказал он.

Редкач считает “минимум лицемерием” заявление Усика, что “Крым божий”, в ответ на вопрос основателя издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона, чьим боксер считает оккупированный полуостров.

“Я думаю, зарабатывать в России они смогли бы и без такой ярко выраженной пропаганды. В конце концов, многие украинские звезды шоу-бизнеса живут и зарабатывают в России и при этом не затрагивают никаких политических тем”, – отметил Редкач.

Он объяснил, что лично знает Усика и Ломаченко.

34-летний Редкач – уроженец Шостки Сумской области, выступает в легком боксерском весе.

33-летний Усик – уроженец Симферополя, перешел из тяжелой весовой категории (чемпион) в супертяжелую.

32-летний Ломаченко родился в Белгород-Днестровском Одесской области, он чемпион мира по боксу в полулегкой и легкой весовых категориях.

Все трое выступают в профессиональном спорте.