 

В Подмосковье жертвами пожара в хосписе стали по меньшей мере девять человек

11.05.2020, 2:30, Новости дня

10 мая в Красногорске Московской области РФ в хосписе-пансионате произошел пожар, жертвами которого стали по меньшей мере девять человек. Об этом РБК сообщили в МЧС России.

Самостоятельно горящее здание покинуло 10 человек, они спаслись, отметили в ведомстве.

ТАСС информирует о 10 погибших, они отравились продуктами горения. По данным источника агентства в экстренных службах, в душевой хосписа “Второй дом” загорелся неисправный водонагреватель.

Изначально возгорание возникло, по данным РБК, в середине здания на втором этаже. Через полчаса после получения сигнала о пожаре удалось локализовать огонь на площади 15 м². Позже открытое пламя ликвидировали.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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