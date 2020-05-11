Выборы президента Польши признаны несостоявшимися

11.05.2020, 2:30, Новости дня

Госизбирком Польши объявил президентские выборы, первый тур которых должен был пройти 10 мая, несостоявшимися.

Указывается, что «не было возможности голосовать», передает РИА «Новости».

В течение двух недель спикер Сейма должен назначить новую дату выборов.

9 мая президент Польши Анджей Дуда подписал закон о заочном голосовании на выборах главы государства. Закон перед этим был принят Сеймом, но отклонен Сенатом. Сейму все же удалось преодолеть вето, но судьба правящей коалиции, сформированной в парламенте, оказалась под угрозой.