Выборы президента Польши признаны несостоявшимися
11.05.2020, 2:30, Новости дня
Госизбирком Польши объявил президентские выборы, первый тур которых должен был пройти 10 мая, несостоявшимися.
Указывается, что «не было возможности голосовать», передает РИА «Новости».
В течение двух недель спикер Сейма должен назначить новую дату выборов.
9 мая президент Польши Анджей Дуда подписал закон о заочном голосовании на выборах главы государства. Закон перед этим был принят Сеймом, но отклонен Сенатом. Сейму все же удалось преодолеть вето, но судьба правящей коалиции, сформированной в парламенте, оказалась под угрозой.
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