Под Челябинском загорелась птицефабрика

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11.05.2020, 2:20, Новости дня

На станции Муслюмово Кунашакского микрорайона под Челябинском горит птицефабрика, принадлежащая Уральской мясной компании. Возгорание возникло в цеху по выращиванию птицы, его площадь на момент прибытия пожарных составила 800 квадратных метров.

Пожару был присвоен повышенный номер сложности. Он был локализован на площади 1200 квадратных метров, а затем потушен, передает РИА Новости. Сведений о погибших и пострадавших нет.

Из здания птицефабрики самостоятельно эвакуировался персонал — 8 человек.

В тушении принимали участие 44 спасателя и 14 единиц спецтехники.



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