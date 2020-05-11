 

При посадке на вывозной рейс у граждан РФ проверят адрес фактического проживания

11.05.2020, 2:20, Новости дня

При посадке на вывозной рейс авиакомпании ужесточат проверку адреса фактического проживания. Об этом сообщило Минкомсвязи РФ в своем Telegram-канале, созданном для возвращения граждан России на родину.

Как отмечается, сотрудники авиакомпаний будут строго проверять документы, подтверждающие проживание пассажира в регионе, прежде чем выдать посадочный талон.

Пассажиры могут предоставить оригиналы документов или фото прописки, договора аренды, справки с места работы, медицинского полиса, копии прописки родственников и документы, которые подтверждают родство, а также расписку от родственников, что они готовы принять человека на карантин.

В связи с пандемией коронавируса COVID-19 Российская Федерация с 27 марта текущего года полностью прекратила регулярное и чартерное международное авиасообщение. Выполняются только специальные рейсы для возвращения людей домой, напоминает ТАСС.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.04 / Рухани призвал расширить сотрудничество Ирана и России

04.05 / В Швеции во время карантина открыли посреди поля ресторан для одного гостя

20.04 / Ученые придумали способ, который сделает генную терапию более эффективной

07.05 / Банкира Олега Власова задержали по делу о выводе из РФ 500 млрд рублей

07.05 / Скончался брат Нонны Мордюковой, родные подозревают коронавирус

06.05 / Новороссийские власти разоблачили фейк о «дезинфекции гальки на пляже»

13.04 / Путин сыграл ключевую роль в сделке стран ОПЕК+

04.05 / Минздрав: в Калининградской области 350 медработников отказались работать в пандемию коронавируса

22.04 / Эксперт рассказал об использовании сервиса «Яндекс.Карты» в политических целях

26.03 / Подмосковные ученики смогут забрать в аренду школьные компьютеры

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска