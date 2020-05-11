 

Пожар в хосписе в Красногорске потушен, в результате ЧП погибли 10 человек

11.05.2020, 2:20, Новости дня

Число жертв пожара в хосписе для престарелых в Красногорске в Подмосковье увеличилось до 10 человек. Такие данные СМИ сообщили представители экстренных служб.

Как уточнятся, все 10 человек отравились продуктами горения.

Сообщение о пожаре в хосписе "Второй дом" поступило на пульт в 23:59. Первые подразделения пожарных прибыли на место ЧП через 12 минут. Очаг пожара находился на втором этаже здания. Открытое горение удалось ликвидировать в 00:32, пожар был полностью потушен в 1:09. Общая площадь возгорания составила 15 квадратных метров.

В тушении пожара были задействованы 10 основных пожарных машин, три спасательных, два штабных автомобиля, 15 машин скорой медицинской помощи, 55 сотрудников МЧС, передает РИА Новости.

В момент ЧП в хосписе находились 37 человек, в том числе восемь сотрудников. 20 человек покинули здание самостоятельно, 17 человек вытащили из здания пожарные.

Очаг возгорания находился в душевой, расположенной на втором этаже хосписа. По предварительным данным, причиной инцидента стал неисправный водонагреватель.

На место происшествия выехали следователи и криминалисты ГСУ СК РФ по Московской области. По данным администрации Красногорского округа, у хосписа отсутствовало разрешение на деятельность. По этому адресу был зарегистрирован обычный жилой дом. Региональные власти будут разбираться в ситуации.



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