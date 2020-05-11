 

Американский генерал объяснил недосмотром скандальную запись Белого дома о войне

11.05.2020, 2:08, Новости дня

Бывший военный атташе США в России, отставной бригадный генерал Питер Звак заявил, что отсутствие упоминания СССР в сообщении Белого дома о победе над нацизмом стало результатом недосмотра.

Звак «твердо убежден», что отсутствие упоминания СССР «было непреднамеренным», сообщение опубликовали «по недосмотру». Генерал предположил, что автор собщения «имел знания о Великой Отечественной войне Западного фронта, поэтому не в полной мере осознавал огромный вклад и жертву СССР в нашу общую победу».

Бывший военный атташе уверен, что США не пытаются принизить ключевую роль СССР в победе над нацизмом. В частности, он указал на совместное заявление президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, передает ТАСС.

Напомним, Белый дом в годовщину победы во Второй Мировой войне назвал победителями нацизма только США и Великобританию, не упомянув о роли Советского Союза.

В апреле Путин и Трамп сделали совместное заявление по случаю 75-летия встречи на Эльбе.



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