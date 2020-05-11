Ученые создали модель для изучения гигантских вирусов

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11.05.2020, 1:50, Новости дня

Во время нового исследования ученые изучали гигантские вирусы. С помощью использования передовых технологий визуализации ученым удалось разработать модель для изучения гигантских вирусов.

Ученые отмечают, что созданная ими модель является первой моделью, которая помогает идентифицировать ключевые основы белковых структур гигантских вирусов, отвечающих за организацию инфекционной передачи. Размер подобных вирусов, которые могут существовать на протяжении тысячелетий, впечатляющий: он превышает 300 нанометров.

По словам исследователей, особенностью подобных вирусов является сложность их структуры. Внешняя оболочка вирусов может противостоять неблагоприятным условиям и защищать вирусный геном внутри, который обладает уникальным механизмом высвобождения.

Ученым удалось обнаружить три условия окружающей среды, при которых гигантские вирусы могут быть активированы. Такими условиями являются: высокое содержание соли, низкий pH и высокая температура.



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