CNBC – следующий удар по человечеству — после коронавируса миллионам людей грозит туберкулёз

11.05.2020, 1:30, Новости дня

Ограничения, вызванные коронавирусом, могут привести к активному росту количества случаев туберкулёза, отбросив мировую кампанию по борьбе с этим недугом на много лет назад, пишет CNBC со ссылкой на данные нового исследования. Как отмечает канал, за следующие пять лет предполагается, что туберкулёзом заболеет не менее 6,3 миллионов человек, притом что 1,4 миллионов эту инфекцию не переживёт.



Reuters

Ограничения по всему миру из-за пандемии коронавируса могут привести к тому, что в грядущие годы миллионы людей подхватят туберкулёз, пишет CNBC со ссылкой на данные нового исследования.

По данным доклада Stop TB Partnership, в период между 2020-м и 2025 годом этим заболеванием в результате отсутствия диагностики и лечения заразятся не менее 6,3 миллионов человек. При этом предполагается, что за этот промежуток времени от этой инфекции умрёт 1,4 миллионов человек.

Подобные прогнозы грозят стать сильным ударом по кампании по борьбе с туберкулёзом, отодвинув её во времени назад на 5—8 лет.

«Мне дурно становится от такого исхода, потому что его вполне можно избежать, — отметила исполнительный директор Stop TB Partnership Лучика Дитиу. — Нам просто нужно помнить, что не только COVID-19, но и туберкулёз, а также прочие болезни по-прежнему затрагивают жизни людей и приводят к смертям каждый божий день».

Исследование, выполненное в сотрудничестве с Имперским колледжем Лондона, Avenir Health, Университетом Джона Хопкинса и Агентством по международному развитию США, учитывает трёхмесячный режим изоляции и 10-месячный период восстановления. В документе используются данные, взятые главным образом из трёх стран с высоким уровнем заражения (Индия, Кения и Украина), которые затем экстраполировались на весь мир.

ВОЗ признаёт туберкулёз «самой заразной смертоносной болезнью», учитывая, что этим недугом каждый год заражаются 10 миллионов человек при смертности 1,5 миллионов за то же время. Туберкулёз вызывается бактерией, и эта болезнь, как правило, затрагивает лёгкие. Тем не менее это заболевание лечится антибиотиками. Учитывая наличие эффективных средств лечения, главный метод борьбы с туберкулёзом — это тестирование и охват как можно большего количества людей.

«Туберкулёз — это заразная болезнь, которая переносится по воздуху, поэтому каждый человек, у которого его не смогли выявить и вылечить, будет заражать других: получится эффект снежного кома», — предупреждает Дитиу.

Вспышка COVID-19 привела к фактическому закрытию стран по всему миру, а также введению драконовских ограничений, которые затронули жизни миллиардов людей. Чтобы вернуть прогресс, достигнутый в последние годы благодаря инвестированию в борьбу с туберкулёзом, по словам Stop TB Partnership, «важно вводить дополнительные меры и иметь дополнительные ресурсы с целью уменьшения накопившегося количества людей без соответствующего диагноза».

«Среди подобных мер может числиться активизация усилий по поиску активных случаев заболевания наравне с интенсивным привлечением к этому делу общества, отслеживанием контактов с целью распространения знаний о важности обнаружения и реагирования на симптомы, указывающие на туберкулёз, а также применение цифровых технологий и прочих инструментов», — отметила организация в своём заявлении.