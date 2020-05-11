Вице-президент США ушел на самоизоляцию

11.05.2020, 1:30, Новости дня

Из-за коронавируса у своего пресс-секретаря вице-президент США Майкл Пенс ушел на самоизоляцию, сообщают информационные агентства.

Коронавирус выявлен у Кэти Миллер. Ее муж – советник президента США Дональда Трампа, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Пенса не было в субботу на совещании, которое провел Трамп с высшим военным руководством.

Официального объявления об изоляции Пенса не было, он остается дома в целях предосторожности – 8 мая тест вице-президента на коронавирус показал отрицательный результат.

8 мая сообщалось, что у помощника вице-президента США обнаружили коронавирус.

У личного помощника Трампа также выявили коронавирус.

Коронавирус диагностирован и у личной помощницы дочери Трампа Иванки.