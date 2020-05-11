 

Пираты похитили трех россиян и украинца с двух судов в Гвинейском заливе

11.05.2020, 1:18, Новости дня

Пираты похитили трёх россиян с двух судов в Гвинейском заливе. Двое россиян похищены с геологоразведочного судна "Джиблохо", стоявшего на рейде в порту Луба в Экваториальной Гвинее.

Примерно в то же время пираты, высадившись с моторной лодки, похитили двух членов экипажа с грузового судна "Рио Митонг", шедшего в нескольких километрах от столицы страны Малабо, – один из похищенных россиянин, один украинец.пираты

Обстоятельство нападения на научное судно изучается местной полицией, сообщил "РИА Новости" представитель российского посольства в соседнем с Экваториальной Гвинеей Камеруне. Похищение россиянина с грузового судна в посольстве подтвердили агентству ТАСС, а украинца – предварительно подтвердили представители МИД страны агентству "Укринформ".

Гвинейский залив является одной из зон, где в последние годы отмечается наибольшее число пиратских атак на грузовые суда.

Атакованное на рейде геологоразведочное судно "Джиблохо" было построено на верфи в Николаеве в 1989 году под названием "Севморгеология".

"Рио Мотонг" шёл под флагом Коморских островов, судном владеет бельгийская компания.

  • Радио «Свобода»

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