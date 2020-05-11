Энтони Фаучи ушел на «модифицированный самокарантин»

11.05.2020, 1:18, Новости дня

Экс-президент США Барак Обама заявил, что действия нынешнего президента Дональда Трампа в ситуации с пандемией коронавируса являются «полной хаотичной катастрофой».

В ходе телеконференции с бывшими сотрудниками аппарата Обама сказал: «Это полная хаотичная катастрофа, когда в нашем правительстве материализовался подход “что в этом есть для меня, и черт со всеми остальными”».

США занимают первое место в мире по числу выявленных случаев заболевания и по числу летальных исходов. Более 1,3 миллиона человек инфицировались, около 80 тысяч из них скончались.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сообщил в субботу, что синдром, ассоциируемый с вирусом, был выявлен у более чем 70 детей, трое детей умерли.

Первоначально считалось, что дети не настолько восприимчивы к вирусу, как взрослые, но начинают поступать сообщения, которые не вписываются в это предположение.

Как и другие страны, США испытывают недостаток тест-систем, что означает, что приоритет при тестировании отдается более тяжело больным, в то время как люди, у которых симптомы проявляются в более легкой форме или бессимптомные инфицированные, возможно, не будут протестированы и не попадут в статистику.

В стремлении открыть страну после ограничительных мер, призванных замедлить распространение вируса, президент Дональд Трамп недавно высоко оценил отечественную тест-систему. Однако она подверглась критике из-за ошибок в критические первые недели и, как утверждается, сохраняет низкую эффективность по сравнению с некоторыми зарубежными аналогами.

На недавней встрече с губернатором Техаса Грегом Абботом Трамп сказал, что в Германии «очень низкая смертность, как и у нас». Однако данные показывают, что смертность от COVID-19 составляет 234 на 1 миллион человек, в то время как в Германии – 90 на 1 миллион человек.

В пятницу Трамп настаивал, что «тестирование не обязательно», что свидетельствует о том, что он все больше склонен отвергать советы экспертов в области медицины и здравоохранения.

Тем временем, три высокопоставленных американских официальных лица, направлявших борьбу федерального правительства с эпидемией в субботу ушли на самокарантин после контакта с сотрудником Белого дома, чей тест на коронавирус оказался положительным. Об этом сообщили их ведомства и пресс-секретарь.

Сообщается, в частности, что на «модифицированный карантин» ушел ведущий инфекционист Энтони Фаучи, являющийся одним из самых известных представителей руководства, объясняющих масштабы эпидемии американской общественности. Сам Фаучи охарактеризовал свой контакт с зараженным как контакт «низкого (уровня) риска». Это значит, что он не находился рядом с инфицированным.

Фаучи сообщил, что он останется дома и будет работать удаленно в течение 14 дней и постоянно носить маску. Также планируется, что он будет ежедневно сдавать тест на коронавирус.

На карантин также ушел глава Управления по контролю качества продуктов питания и лекарств доктор Стивен Хан.

Третьим официальным лицом, ушедшим на двухнедельный карантин, стал директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний доктор Роберт Редфилд, который также контактировал с человеком в Белом доме, у которого был выявлен коронавирус.

Президент Трамп и вице-президент Майк Пенс с недавних пор ежедневно тестируются на коронавирус с отрицательными результатами.

По данным Reuters, по состоянию на воскресенье, число выявленных заболевших в мире превысило 4 миллиона человек, около 277 тысяч скончались.

Германия пытается справиться с новыми вспышками, возникшими после ослабления ограничений. Институт Роберта Коха сообщил, что коэффициент репродукции вируса вырос до 1,1. Это означает, что эпидемия вновь стала распространяться.

Испания, Франция и США вошли в число стран, которые постепенно перезапускают некоторые сектора своей экономики.

Южная Корея закрыла более 2100 баров и других заведений в Сеуле, после новых вспышек коронавируса, которые связали с людьми, часто посещавшими ночные клубы на минувших выходных, после того как правительство ослабило рекомендации по социальному дистанцированию. Многие случаи заражения свелись к 29-летнему мужчине, который посетил три ночных клуба, и чей тест впоследствии дал положительный результат.

Власти предупредили о возможной второй волне эпидемии COVID-19.

«Все закончится только когда это закончится», – заявил президент Мун Чжэ Ин в воскресенье на фоне крупнейшего за месяц всплеска инфекций в стране.

Планировалось, что южнокорейские школы возобновят занятия на этой неделе, но открытие может быть отложено после новых вспышек.

Китай сообщил о 14 новых случаях заболевания в воскресенье – это первый случай за десять дней, когда этот показатель выражается двузначным числом.

В центральном Афганистане в субботу произошли столкновения между полицией и демонстрантами, требующими помощи, которые унесли жизни по меньшей мере четырех гражданских лиц, включая одного журналиста. Еще 14 человек получили травмы, сообщают власти. Ранее введенный в связи с коронавирусом карантин и частичное закрытие границ с соседними странами привели к перебоям с поставками продовольствия в Афганистан.