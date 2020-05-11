 

В Харькове грабитель наехал на патрульного – полиция

11.05.2020, 1:10, Новости дня

10 мая на улице Минской в Харькове на патрульного полицейского наехал мужчина, который грабил автомобиль. Об этом проинформировала полиция Харьковской области.

“Сотрудники патрульной полиции заметили мужчину, который разбил стекло и пытался проникнуть в автомобиль. При попытке задержания злоумышленник толкнул полицейского и, сев за руль транспортного средства, совершил наезд на правоохранителя. С ушибами полицейского доставили в больницу”, – говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что полицейский несколько раз выстрелил по колесам машины из табельного огнестрельного оружия, “однако неизвестный скрылся с места происшествия на автомобиле Peugeot-206 серого цвета с иностранной регистрацией”.

В Харькове и прилегающих районах объявили план “Перехват”, злоумышленника ищут.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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