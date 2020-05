Кулеба в День Победы: Давайте не будем забывать о продолжающейся войне в Европе

11.05.2020, 1:10, Новости дня

10 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал в Twitter не забывать о продолжающейся войне на Донбассе.

“В наши дни, когда мы отмечаем трагедию Второй мировой войны, давайте не будем забывать о продолжающейся войне в Европе”, – написал он.

Дипломат отметил, что “на этой неделе 17 украинских солдат были ранены в бою на передовой российской агрессии на Донбассе”.

“К счастью, никто не был убит в бою на этой неделе”, – отметил Кулеба.

#TheWarGrindsOn

This week 17 Ukrainian soldiers were wounded in action at the frontline of the ongoing Russian aggression in the Donbas. Luckily no killed in action this week.

In this days when we commemorate the tragedy of #WWII, let us not forget the ongoing war in Europe.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 10, 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

10 мая 2020 года, уже после твита Кулебы, в штабе операции Объединенных сил сообщили, что в результате обстрела со стороны пророссийских боевиков в Луганской области был ранен еще один украинский военнослужащий, а трое получили боевые травмы.