В Крыму после приезда людей из Московской области возникли три очага коронавируса – Роспотребнадзор

11.05.2020, 1:10, Новости дня

В оккупированном Россией Крыму после возвращения граждан из Московской области возникли новые очаги коронавирусной инфекции, сообщила на заседании местного штаба по борьбе с COVID-19 так называемая глава управления Роспотребнадзора в Крыму Наталья Пеньковская.

Об этом 10 мая сообщают “Крым.Реалии”.

“Из четырех новых зарегистрированных случаев только один – это уже известный нам очаг. Три новых очага – это Джанкойский район, где один из членов семьи Московской области вернулся домой; в Симферопольском районе домой также вернулся гражданин из Московской области, он приехал аж 16 апреля, с 22 апреля по 30-е занимался самолечением, затем с диагнозом пневмония был госпитализирован; еще один очаг – в Бахчисарайском районе, там тоже члены семьи вернулись из Московской области”, – объяснила Пеньковская.

Издание отмечает, что на утро 9 мая в Крыму зарегистрировано 193 пациента с COVID-19.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 11 мая общее количество инфицированных COVID-19 превысило в мире 4,09 млн человек, из них около 282 тыс. умерли, почти 1,4 млн выздоровели.