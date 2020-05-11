Пожар произошел в хосписе для престарелых в Подмосковье, есть жертвы

11.05.2020, 1:08, Новости дня

В результате пожара в хосписе для престарелых в подмосковном Красногорске погибли девять человек, информирует ГУ МЧС по региону.

Открытое горение уже ликвидировано. Площадь пожара составила 15 кв. м, передает ТАСС.

Пожар произошел на втором этаже, передает РИА «Новости».

Когда начался пожар, в хосписе было 29 человек, включая двух сотрудников. Самостоятельно здание покинули 11 человек, 18 лежачих остались внутри.

Прокуратура начала проверку по факту пожара.