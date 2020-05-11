 

Пьяный житель Ставрополья бросил гранату в односельчан

11.05.2020, 1:05, Новости дня

На Ставрополье нетрезвый житель поселка Приэтокского гранату в соседей, отмечавших праздник. В результате 11 человек получили ранения. Трое из них госпитализированы в тяжелом состоянии, пятеро — в состоянии средней степени тяжести, передает РИА Новости. Трое жильцов соседнего дома получили легкую контузию.

Всего в вечеринке принимали участие 18 человек. Все они в момент инцидента были на улице. В доме находились дети, они не пострадали от взрыва. ЧП произошло на улице Молодежной.



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