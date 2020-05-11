В Сочи разыскивают женщину с коронавирусом, сбежавшую из больницы

11.05.2020, 1:05, Новости дня

Женщина с положительным тестом на коронавирус, прибывшая в Сочи из Москвы, сбежала из больницы. В настоящее время ее разыскивает полиция. О ЧП сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Как уточняется, женщина 28 лет прилетела в Сочи из Москвы 25 апреля и была помещена в обсерватор. У нее взяли тест на коронавирус, 5 мая диагноз подтвердили. Больная в удовлетворительном состоянии и без клинических проявлений заболевания была переведена в инфекционную больницу №2 города Сочи.

В ночь на 9 мая пациентка перелезла через бетонный забор, установленный вокруг лечебного заведения, и сбежала. Сейчас ее разыскивают правоохранители, так как она представляет реальную угрозу здоровью окружающих.

С 31 марта на Кубани введен карантин. С 12 апреля его заменили на режим самоизоляции. 10 мая глава региона принял решение продлить самоизоляцию до 23 мая, сообщает РИА Новости. Число случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в крае достигло 1929 человек.