 

Представитель ВОЗ: темпы прироста числа зараженных в России стабилизируются

11.05.2020, 1:05, Новости дня

В РФ стабилизируются темпы прироста числа зараженных коронавирусом COVID-19, это позволяет надеяться, что страна вышла на плато, считает Мелита Вуйнович — представитель ВОЗ в РФ.

Вуйнович назвала "очень разумным" решение Сергея Собянина продлить ограничения до конца мая и разрешить с 12 мая работать строительным и промышленным предприятиям.

Если на протяжении двух недель число новых случаев инфицирования будет снижаться, регионы могут начать ослабление ограничений, приводит мнение представителя ВОЗ РИА Новости. Вместе с тем Вуйнович призвала власти регионов быть готовыми к повторным вспышкам COVID-19, что позволит вводить точечные меры.

В РФ на сегодняшний день заболевание выявлено у 209 688 человек, 1915 умерли, 34 306 вылечены.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.04 / Бывшую помощницу Байдена уволили после жалобы на домогательства политика

23.04 / Evening Standard – День Земли в этом году перенесли в цифровой формат

17.04 / Врач рассказал об опасном “ответе” иммунитета на заражение коронавирусом

28.04 / Сутки на Донбассе. Девять обстрелов боевиков, ранены двое украинских военных

01.04 / Власти опровергли слухи о закрытии Москвы и Подмосковья

21.04 / Новак объяснил падение цен на фьючерсы WTI

26.04 / В Северной Корее впервые прокомментировали сообщения о смерти Ким Чен Ына

03.05 / Авторынок Франции показал рекордное падение в апреле

03.05 / Джонсон сообщил о планах действий на случай смерти от коронавируса

29.04 / НЛО или фейк? В “Прямом эфире” поспорили о связи инопланетян и COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска