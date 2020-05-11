Представитель ВОЗ: темпы прироста числа зараженных в России стабилизируются

11.05.2020, 1:05, Новости дня

В РФ стабилизируются темпы прироста числа зараженных коронавирусом COVID-19, это позволяет надеяться, что страна вышла на плато, считает Мелита Вуйнович — представитель ВОЗ в РФ.

Вуйнович назвала "очень разумным" решение Сергея Собянина продлить ограничения до конца мая и разрешить с 12 мая работать строительным и промышленным предприятиям.

Если на протяжении двух недель число новых случаев инфицирования будет снижаться, регионы могут начать ослабление ограничений, приводит мнение представителя ВОЗ РИА Новости. Вместе с тем Вуйнович призвала власти регионов быть готовыми к повторным вспышкам COVID-19, что позволит вводить точечные меры.

В РФ на сегодняшний день заболевание выявлено у 209 688 человек, 1915 умерли, 34 306 вылечены.