 

В Москве из-за коронавируса умер настоятель Покровского храма

11.05.2020, 0:42, Разное

В Москве умер настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в районе Измайлово протоиерей Владимир Бушуев, заразившийся коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Московской епархии.

В сообщении отмечается, что Бушуев умер «на 68-м году жизни, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией».

Ранее умерли несколько священнослужителей РПЦ, заразившихся COVID-19. Так, в начале мая в Москве скончался бывший глава Астраханской епархии Иона (Карпухин), до этого умерли настоятель Богоявленского кафедрального собора в Басманном районе Александр Агейкин, а также настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском Георгий Бреев.

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Источник: Новая газета



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