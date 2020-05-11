В Москве из-за коронавируса умер настоятель Покровского храма
11.05.2020, 0:42, Разное
В Москве умер настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в районе Измайлово протоиерей Владимир Бушуев, заразившийся коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Московской епархии.
В сообщении отмечается, что Бушуев умер «на 68-м году жизни, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией».
Ранее умерли несколько священнослужителей РПЦ, заразившихся COVID-19. Так, в начале мая в Москве скончался бывший глава Астраханской епархии Иона (Карпухин), до этого умерли настоятель Богоявленского кафедрального собора в Басманном районе Александр Агейкин, а также настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском Георгий Бреев.
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Источник: Новая газета
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