 

Новая разработка ученых способна определить качество кленового сиропа

11.05.2020, 0:33, Новости дня

Группе ученых удалось разработать специальный искусственный «язык», с помощью которого можно определять качество кленового сиропа.

С просьбой разработать анализатор качества кленового сиропа к ученым обратились его производители. Известно, что этот подсластитель на 66% состоит из сахарозы и на 33% из воды. Один процент продукта содержит другие соединения, которые определяют вкус. Для оценки кленового сиропа привлекаются специалисты, поскольку он имеет молекулярную сложность.

Команде ученых удалось упростить работу дегустаторов и создать искусственный «язык». Для определения качества продукта с помощью нового метода необходимо в баночку с активным веществом капнуть несколько капель кленового сиропа и подождать пару секунд.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.03 / Российские военные продезинфицировали пять пансионатов для пожилых в Италии

11.05 / “Роскосмос” признал, что на орбите разрушился его агрегат

24.04 / Видео: РФ громко отметит победу над Японией

03.05 / Определена дата тренировки воздушной части парада Победы

04.05 / “Сомнительная и нехорошая известность”. Аваков заявил, что “Эпицентр” и “Велюр” получили протоколы за нарушение карантина

03.05 / Указан срок устранения брака на ракете «Протон»

07.05 / В Совфеде рассказали о переболевших коронавирусом сенаторах

30.03 / В Калининграде ограничивают движение общественного транспорта

15.04 / Рестораторы пожаловались Медведеву на признание McDonald’s и KFC системообразующими предприятиями

01.05 / Мнения: Первомай – главный праздник эпохи коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска