Новая разработка ученых способна определить качество кленового сиропа

11.05.2020, 0:33, Новости дня

Группе ученых удалось разработать специальный искусственный «язык», с помощью которого можно определять качество кленового сиропа.

С просьбой разработать анализатор качества кленового сиропа к ученым обратились его производители. Известно, что этот подсластитель на 66% состоит из сахарозы и на 33% из воды. Один процент продукта содержит другие соединения, которые определяют вкус. Для оценки кленового сиропа привлекаются специалисты, поскольку он имеет молекулярную сложность.

Команде ученых удалось упростить работу дегустаторов и создать искусственный «язык». Для определения качества продукта с помощью нового метода необходимо в баночку с активным веществом капнуть несколько капель кленового сиропа и подождать пару секунд.