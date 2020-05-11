 

NASA планирует создать мясо из углекислого газа

11.05.2020, 0:33, Новости дня

Ученые планируют решить проблему голода на планете путем создания мяса из обычной углекислоты.

Специалисты рассказали о разработке технологии под названием Air Protein. По словам экспертов, новая технология сможет стать настоящим спасением для планеты. С помощью разработки создавать белок можно будет на протяжении нескольких часов. Для этого не потребуется техника, почва, удобрения и животные.

Плюсом новой технологии также является решение проблемы чрезмерных выбросов углекислоты в атмосферу. Данное соединение сможет успешно принимать форму полноценного продукта питания. Пока ученым NASA удалось создать мясной аналог со вкусом птицы, говядины, свинины и баранины. По словам специалистов, такая пища содержит все необходимые для человека аминокислоты.



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