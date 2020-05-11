Саакашвили припугнул Грузию голодом без Украины

11.05.2020, 0:16, Новости дня

Жителей Грузии ждет смерть от голода, если отношения с Украиной испортятся, сообщил глава исполкома совета реформ Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

Саакашвили призвал не забывать, что «исходя из размеров, Грузия больше нуждается в Украине, нежели наоборот». Большинство продуктов, которые жители Грузии покупают в магазинах: «зерновые, гречка, мясопродукты, колбаса, молоко» – импортируют с Украины, сказал он.

Кроме того, по словам Саакашвили, Украина является важным рынком сбыта для продукции Грузии, передает ТАСС со ссылкой на «Мтавари архи».

Он заявил, что «бросить тень на отношения с Украиной будет катастрофой, и завтра люди в Грузии умрут от голода».

Напомним, Саакашвили возглавил на этой неделе украинский исполнительный комитет реформ. Тбилиси отозвал своего посла на Украине.