Трамп: инвестиции в здоровье женщин позволят укрепить страну

11.05.2020, 0:00, Новости дня

Президент США Дональд Трамп выступил с обращением по случаю Национальной недели здоровья женщин, в котором обещал использовать все имеющиеся ресурсы для инвестиций в хорошее самочувствие женщин, что, по его словам, позволит укрепить страну и будет способствовать лучшему будущему всех американцев.

«В Национальную неделю здоровья женщин мы призываем обратить внимание на медицинские потребности и заболевания, свойственные нашим матерям, сестрам, женам, дочерям и друзьям, и мы подтверждаем обязательства по повышению качества ухода и ресурсов, доступных для женщин», – говорится в обращении.

Президент подчеркнул, что в последние месяцы женщины сыграли важную роль в борьбе с пандемией коронавируса и выразил благодарность за их работу. Он отметил, что многие отважные женщины находятся на переднем крае этой борьбы в качестве врачей, медсестер, сотрудников правоохранительных органов, инженеров и других, подвергая себя риску заражения коронавирусом из-за работы с инфицированными пациентами.

«Мы будем и дальше работать над защитой их здоровья, в то время как они защищают американский народ», – заявил президент.

Трамп заявил, что рак все еще представляет значительную угрозу американцам, особенно женщинам, обратив внимание, что ранняя диагностика с помощью регулярного скрининга позволяет выявлять опухоль в период, когда лечение наиболее эффективно, значительно снижая риск летального исхода.

«Повышая осведомленность о подобных практиках, мы помогаем еще больше сокращать число женщин, умирающих от рака», – отметил Трамп.

Президент также остановился на проблеме опиоидного кризиса, отметив, что за последние два десятилетия он сильнее затронул женщин, чем мужчин, при этом беременные или недавно родившие женщины, которые хотят получить услуги по лечению расстройств, связанных со злоупотреблением психоактивными веществами, или по восстановлению после болезни, сталкиваются с препятствиями.

«Моя администрация сохраняет приверженность борьбе с опиоидным кризисом и использованию общегосударственного подхода, чтобы остановить злоупотребление опиоидами, – говорится в обращении. – Мы добиваемся реального прогресса в спасении жизни людей, помощи тем, кто борется с зависимостью и снижению стигматизации».

Президент отметил необходимость помощи женщинам с инвалидностью, подчеркнув, что у них должен быть доступ к медицинским услугам, включая специализированный уход.

«Мы также хотим приободрить всех американцев, страдающих от психических расстройств, включая депрессию, – отметил Трамп. – Исследования показывают, что депрессия диагностируется у женщин в два раза чаще, чем у мужчин… Если вы или кто-то из ваших знакомых страдает от депрессии или других психических заболеваний, то, пожалуйста, знайте, что вы не брошены в одиночестве и что (для того, чтобы вам помочь) имеются соответствующие ресурсы».