Пенс заявил, что приветствовал бы возвращение Флинна в администрацию
11.05.2020, 0:00, Новости дня
Вице-президент США Майк Пенс заявил в воскресенье, что приветствовал бы возвращение Майкла Флинна в администрацию Трампа после недавнего решения Министерства юстиции о снятии уголовных обвинений с бывшего советника президента по национальной безопасности.
В ходе интервью новостному сайту Axios Пенсу был задан вопрос, хотел ли бы он, чтобы Флинн вновь работал на президента Дональда Трампа.
«Со своей стороны, я был бы рад снова увидеть Майкла Флинна», – сказал Пенс.
Напомним, что Флинн признал себя виновным в даче ложных показаний федеральным следователям более двух лет назад. В 2017 году Трамп заявил, что уволил Флинна за то, что он ввел в заблуждение Пенса по поводу своих контактов с российским послом Сергеем Кисляком за несколько недель до вступления Трампа в должность.
Майкл Флинн (архивное фото)
Заявление Пенса может проложить дорогу к возвращению Флинна, отставного генерал-лейтенанта и советника предвыборного штаба Трампа в 2016 году, в окружение президента, если суд удовлетворит просьбу Минюста.
Обвинения Флинну были предъявлены в рамках расследования, которым руководил спецпрокурор Роберт Мюллер. Предметом расследования было вмешательство Москвы в ход президентских выборов 2016 года в США.
Сначала Флинн признал свою вину и обещал сотрудничать с обвинением, но затем нанял новых адвокатов и изменил свою позицию.
В четверг Министерство юстиции попросило судью снять уголовные обвинения против Флинна. Это вызвало критику со стороны демократов и других, обвинивших генерального прокурора Уильяма Барра в противоправной защите друзей и соратников Трампа.
Каким будет решение судьи, пока неясно.
Адвокат Флинна Сидни Пауэлл в интервью Fox News в воскресенье заявила, что она ожидает, что окружной судья Эммет Салливан поддержит просьбу Минюста на предстоящей неделе.
В апреле Трамп заявил журналистам, что может вновь взять Флинна на работу.
Законодатели-демократы призвали внутренний надзорный орган Минюста расследовать ситуацию с делом Флинна.
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