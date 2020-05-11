Пенс заявил, что приветствовал бы возвращение Флинна в администрацию

11.05.2020, 0:00, Новости дня

Вице-президент США Майк Пенс заявил в воскресенье, что приветствовал бы возвращение Майкла Флинна в администрацию Трампа после недавнего решения Министерства юстиции о снятии уголовных обвинений с бывшего советника президента по национальной безопасности.

В ходе интервью новостному сайту Axios Пенсу был задан вопрос, хотел ли бы он, чтобы Флинн вновь работал на президента Дональда Трампа.

«Со своей стороны, я был бы рад снова увидеть Майкла Флинна», – сказал Пенс.

Напомним, что Флинн признал себя виновным в даче ложных показаний федеральным следователям более двух лет назад. В 2017 году Трамп заявил, что уволил Флинна за то, что он ввел в заблуждение Пенса по поводу своих контактов с российским послом Сергеем Кисляком за несколько недель до вступления Трампа в должность.

Майкл Флинн (архивное фото)

Заявление Пенса может проложить дорогу к возвращению Флинна, отставного генерал-лейтенанта и советника предвыборного штаба Трампа в 2016 году, в окружение президента, если суд удовлетворит просьбу Минюста.

Обвинения Флинну были предъявлены в рамках расследования, которым руководил спецпрокурор Роберт Мюллер. Предметом расследования было вмешательство Москвы в ход президентских выборов 2016 года в США.

Сначала Флинн признал свою вину и обещал сотрудничать с обвинением, но затем нанял новых адвокатов и изменил свою позицию.

В четверг Министерство юстиции попросило судью снять уголовные обвинения против Флинна. Это вызвало критику со стороны демократов и других, обвинивших генерального прокурора Уильяма Барра в противоправной защите друзей и соратников Трампа.

Каким будет решение судьи, пока неясно.

Адвокат Флинна Сидни Пауэлл в интервью Fox News в воскресенье заявила, что она ожидает, что окружной судья Эммет Салливан поддержит просьбу Минюста на предстоящей неделе.

В апреле Трамп заявил журналистам, что может вновь взять Флинна на работу.

Законодатели-демократы призвали внутренний надзорный орган Минюста расследовать ситуацию с делом Флинна.