 

Маск заявил, что благодаря разработке его компании человеческая речь через пять лет устареет

10.05.2020, 23:55, Новости дня

Канадский изобретатель Илон Маск во время интервью американскому телеведущему Джо Рогану спрогнозировал устаревание человеческой речи. Об этом сообщает Independent.

В ходе дискуссии о своей нейротехнологической компании Neuralink, которая занимается взаимодействием компьютера и человеческого мозга, Маск заявил, что эти технологии могут сделать язык устаревшим “всего за пять лет”.

Он рассчитывает, что мозг и машину устройство Neuralink впервые свяжет в 2021 году.

Макс объяснил, что в череп человека будет имплантирован чип, работающий на батарее, а электроды от него “очень осторожно” присоединят к мозгу.

Изобретатель предположил, что упомянутое им оборудование поможет справиться с проблемами со зрением и “исправить почти все, что не так с мозгом”.

48-летний Маск является основателем компаний Tesla и SpaceX.

Компанию Neuralink, которая занимается подключением компьютера к мозгу без физического контакта между ними, Маск создал весной 2017 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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