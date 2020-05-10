 

На Донбассе ранены четверо украинских военных – штаб ООС

10.05.2020, 23:55, Новости дня

В результате обстрела со стороны пророссийских боевиков в Луганской области один из украинских военнослужащих был ранен, трое получили боевые травмы. Об этом вечером 10 мая сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

По данным штаба, боевики обстреляли позиции украинских военных из противотанкового ракетного комплекса в районе села Орехово (Попаснянский район Луганской области).

“Воинов оперативно доставили в лечебное учреждение и предоставили необходимую медицинскую помощь. Состояние их здоровья удовлетворительное”, – сообщили в командовании ООС.

#ООС #Операція_ОССьогодні, 10 травня, підрозділи окупаційних військ РФ вкотре порушили режим припинення вогню та…

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Pühapäev, 10. mai 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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