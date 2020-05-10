“Коронавирус не стал менее опасным”. Шмыгаль призвал учиться жить в новых условиях

10.05.2020, 23:55, Новости дня

Украинцам следует учиться жить в новой реальности. Об этом в Facebook заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, комментируя первый этап смягчения карантина, который начнется 11 мая.

“Уже завтра в Украине будут ослаблены первые ограничения и начнет работать концепция адаптивного карантина. Это означает, что местные власти, учитывая эпидемическую ситуацию в каждом конкретном регионе, смогут оставлять в силе определенные ограничения”, – отметил он.

В качестве примера он привел Киев, где решили не открывать торговые центры, и Львов, где ослабление карантина отложили до 15 мая.

Он назвал ослабление карантина “самым ответственным моментом”.

“Ослабление карантина не означает, что коронавируса больше нет или он стал менее опасным. Мы должны научиться жить и работать в новых условиях. Это ключевое требование, при котором карантин не будет усилен, а следующий этап послаблений наступит скорее”, – подчеркнул Шмыгаль.

Премьер также поблагодарил украинцев, которые соблюдали карантинные правила в течение двух месяцев. “Я знаю, что это было не просто, но вы действительно спасли тысячи жизней и позволили лучше подготовить нашу медицинскую систему к вызовам пандемии”, – считает чиновник.

Вже завтра в Україні будуть послаблені перші карантинні обмеження та почне працювати концепція адаптивного… Posted by Денис Шмигаль on Pühapäev, 10. mai 2020

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами, прекратили межобластные пассажирские перевозки. В Киеве, Харькове и Днепре 17 марта закрыли метро.

Разработанный правительством план выхода Украины из карантина состоит из пяти этапов. 11 мая начнется первый этап снятия ограничений: будет разрешено посещение парков, скверов, прибрежных и лесопарковых зон отдыха; детских и спортивных площадок. Также смогут открыться магазины, торгующие непродовольственными товарами, летние площадки кафе и ресторанов; салоны красоты, стоматологические кабинеты и клиники; нотариальные и адвокатские конторы. Кроме того, возобновить работу могут музеи, библиотеки и заповедники.

В то же время в областях, где фиксируется повышенный уровень заболеваемости COVID-19, будут установлены специальные карантинные ограничения, более жесткие, чем в остальных регионах, заявляли в Кабмине.