 

“Хороша чертовка”: Светлана Лобода поприветствовала мир голым бюстом

10.05.2020, 23:53, Разное

Популярная певица Светлана Лобода разместила на своей странице в Instagram фотоснимок, взволновавший некоторых подписчиков. Причиной таких эмоций стала обнаженная грудь знаменитости, продемонстрированная ею на фото.
Стоит отметить, что в соцсетях Светлана Лобода давно не придерживается пуританских нравов, периодически демонстрируя подписчикам свои “прелести” без строгих ограничений. Вот и в свежей публикации в микроблоге знаменитость, оставила весьма нежный и чувственный снимок, в котором прикрывает обнаженную грудь руками. Но сделала это она довольно неубедительно, и в результате большая часть бюста, включая сосок, все же попала в кадр. Впрочем, слоган, которым экс-“ВИА Гра” сопроводила фото, был более, чем приличным: “Доброе утро, мир”.

Публикация в целом вызвала очень доброжелательные отзывы у подписчиков, которые традиционно отметили чувственность фотоснимка и красоту хозяйки аккаунта. “Хороша чертовка”, – эмоционально отреагировал один из поклонников. Многие фолловеры взаимно поприветствовали Светлану Лободу пожеланием доброго утра. За несколько часов пост набрал почти 60 тысяч “лайков”.



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