США сами себе вырыли яму, но продолжают вирусную атаку

10.05.2020, 23:48, Новости дня

11 мая — ровно два месяца, как Всемирная организация здравоохранения объявила о начале пандемии COVID-19. Мировая экономика страдает немыслимо, а между США и Китаем буквально посыпались искры.

С обвинений и угроз начали США. Мол, Китай чуть ли не намеренно выпустил на планету коронавирус, информацию утаивает, вину не признает. Америка стращает судом, а уж санкции и без суда могут ввести. У официального Китая, скорее, умиротворяющая позиция. Вирус — общая проблема. Впервые был зарегистрирован в Китае, но где он вообще-то появился, никто не знает.

У Китая, впрочем, есть и другие аргументы. Их спокойно изложила газета South China Morning Post: Китай может начать продавать ценные бумаги США уже в следующем месяце и таким образом спровоцировать падение курса доллара. Поднебесная является держателем более 1 триллиона долларов американских гособлигаций. Если Китай начнет избавляться от американских ценных бумаг, у США точно возникнут проблемы.

Этих майских праздников полуторамиллиардный Китай ждал как никогда, ведь впервые после трех с половиной месяцев жесточайшего карантина уровень угрозы эпидемии официально понизили уже во всех регионах. И вот уже снова очереди в парках, а билеты на экскурсии в соседние провинции раскупают за несколько минут. За пять праздничных дней китайцы совершили 120 миллионов поездок.

Это возвращение к доэпидемической жизни, похоже, и раздражает американские власти. Они не справляются с пандемией, но обвиняют во всем Китай.

"Они совершили ужасную ошибку и не хотели признавать ее. Они знали, что у них проблемы. Я думаю, они опозорились с этой проблемой. Очень опозорились", — сообщил Дональд Трамп.

Опираться на науку у Трампа не принято. Заявления главного американского эксперта по коронавирусу доктора Фаучи и о том, что США слишком медленно отреагировали на угрозу, и о том, что угроза эта не была искусственно создана в уханьской лаборатории — эти слова напечатали многие журналы — доктора впредь просят держать при себе. Запретили давать показания Конгрессу и даже пригрозили уволить, организовав вирусную атаку на Китай с еще большей силой.

"Лучшие эксперты до сих пор, кажется, полагают, что вирус был произведен человеком. У меня нет оснований не верить в это на данный момент. Мы с самого начала говорили, что это вирус, который появился в китайском Ухане. Китай и раньше заражал мир, у них были лаборатории, которые не соответствуют стандартам. Это не первый раз, когда мир подвергся воздействию вируса, появившегося из-за ошибок в китайской лаборатории", — сказал госсекретарь США Майк Помпео.

Помпео ссылается на расследование причин пандемии от американской разведки: якобы Пекин еще в начале января знал о масштабах эпидемии и том, что вирус передается от человека к человеку, но скрывал.

МИД КНР посоветовал Белому дому слушать не разведчиков, а ученых.

"В последнее время мы видим сообщения о том, что многие случаи действительно произошли раньше. Например, во Франции время первого случая заболевания теперь прослеживается до декабря прошлого года, и говорят, что он был вызван неизвестным местным вирусом, который отличается от того, который вспыхнул в Китае. В январе во Флориде уже были инфицированные пациенты, и никто из 170 пациентов не ездил в Китай до их заражения. Но эти данные были быстро удалены. Когда ученые заняты своей работой, Помпео хватается за любую возможность распространить слухи о том, что вирус пришел из лаборатории в Ухане. А где же доказательства? Покажи их! Или Помпео все еще находится в процессе их изготовления?" – сообщил пресс-секретарь МИН КНР Хуа Чуньин.

Но предъявить миру Помпео пока может лишь пробирку с "антикитайским вирусом". И смаковать данные разведки "пяти глаз" — альянса спецслужб США, Канады, Британии, Австралии и Новой Зеландии, чье якобы "секретное досье" опубликовала австралийская Daily Telegraph. Мол, власти КНР заставляли врачей молчать о коронавирусе и требовали уничтожать данные о нем. В качестве доказательств о якобы плохой организации системы безопасности в уханьской лаборатории газетчики прикрепили видео из обучающего фильма о дикой природе. Источники и в британской, и в австралийской разведках от такого "досье" уже открестились. А китайские СМИ назвали все это "вульгарным шоу", напомнив заодно и о ситуации в самих США.

"То, что произошло в Штатах в первые дни пандемии, отражено в старой китайской поговорке: "Легко победить демона в горах, но трудно победить демона в своем сердце". Одержимость политиков личными политическими выгодами привела к отсутствию уважения и защиты жизни своих граждан. Десятки тысяч американцев стали жертвами политического тщеславия США", — пишут китайские СМИ.

Китайские газеты предлагают американским политикам и вовсе "заткнуться". Но прежде ответить уже на их вопросы. Является ли совпадением, что весь прошлый год США проводили учения по борьбе с неким "багровым заражением", так похожим на COVID-19? И почему тогда Штаты оказались не готовы к этой пандемии? К тому же тестировать на людях вакцину американцы начали в марте. И было бы это возможным, не получи США своевременную информацию из Китая о вирусе и его штамме?

"Разве США не всегда требовали открытого и прозрачного расследования? Интересно, смогут ли они открыть для международного расследования биологическую базу в Форт-Детрике и ее биологические лаборатории в США и других частях мира, включая Украину и Казахстан? Будет ли она открыта для расследования ВОЗ происхождения вспышки COVID-19 и ответных мер США? У нас у всех есть такие сомнения", — сообщил Хуа Чуньин.

Эти ответы Вашингтон даст вряд ли, ведь его главный принцип сегодня — в любой ситуации валить вину на других. Как это бывает, агентство Синьхуа показало наглядно.

"Если Китай скрыл реальную ситуацию, то почему тогда генконсульство США в Ухане раньше других вывезло своих дипломатов, если не было никакой опасности? В недавнем докладе Центра по контролю заболеваний США было ясно сказано: ускоренному распространению вируса в США в феврале и марте способствовали ограниченные возможности тестирования вируса. Разве это тоже вина Китая?" – задается вопросом Хуа Чуньин.

Но это для Трампа неважно. Он даже готов приостановить работу по созданию вакцины — мол, она все равно не спасет. И переходит к излюбленному методу давления – санкциям — заявив, что США могут поднять тарифы на товары из КНР, если Пекин вдруг нарушит условия предварительных соглашений по торговой сделке.

Свой ответ Трампу китайский автопром сделал задолго до объявления им санкций. Одна из популярных здесь марок так и называется – Trumpchi. Эти машины — собирают на автозаводе в Синьцзяне, власти которого американцы давно обвиняют в нарушении прав человека. Так что к американским нападкам тут давно привыкли. Здесь не против того, чтобы американцы защищали свой рынок. Но даже первая экономика мира выжить в одиночку неспособна, напомнило Вашингтону центральное телевидение Китая: "Должны ли США быть более самостоятельными в медицинском отношении? Многие видные американские политики считают, что ответ будет "да". Но почему же? Потому что США "сверхзависимы" от Китая в отношении его медицинских поставок".

Оказалось, что из-за поднятых в свое время Трапом же пошлин США пришлось покупать у Китая аппараты искусственной вентиляции легких по ценам чуть ли не вдвое выше, чем это было возможно. При этом кроме Китая удовлетворить американский спрос было некому. Одних только масок из Поднебесной США получили около 5 миллиардов штук. Но, даже зная это, продолжают вирусную атаку.

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"Вести недели"