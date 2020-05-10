 

Джонсон: Британия ослабит карантин, но отменять его еще рано

10.05.2020, 23:48, Новости дня

Британия начнет ослаблять карантин с 13-го мая, но отменять его полностью еще рано, сообщил премьер страны Борис Джонсон во время телевизионного обращения к нации. 

Джонсон считает, что принятые меры помогли предотвратить катастрофу. В худшем случае от коронавируса погибли бы 500 тысяч человек. Но благодаря самопожертвованию, усилиям многих людей сокращается и число смертей, и число госпитализаций. Чиновник подчеркнул, что было бы безумием отбросить это достижение и допустить второй пик эпидемии.

С ближайшей среды британцам разрешат заниматься спортом на улице, загорать, ездить на автомобиле. Джонсон отметил, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации все послабления могут быть отменены, а штрафы за нарушение карантины – увеличены, передает канал "Россия 24".



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