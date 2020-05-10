 

За сутки в Москве скончались еще 56 человек с COVID-19

10.05.2020, 23:48, Новости дня

В Москве скончались еще 56 человек с диагнозом "пневмония" и положительным результатом тестов на коронавирус нового типа. Всего с начала эпидемии в столице умерли 1124 человека с коронавирусом COVID-19. Такие данные СМИ сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

В штабе подчеркивают – при любых симптомах ОРВИ следует оставаться дома, ни в коем случае не заниматься самолечением и вызвать врача на дом. Не стоит рисковать своими здоровьем и жизнью, а также здоровьем и жизнью окружающих.

 

К настоящему времени в мире зарегистрировано 4,165,623 случая инфицирования, умерли 283,024 человека. По данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией, в РФ коронавирусом заразились 209 688 человек, скончались 1915 человек, выздоровели после успешного лечения 34 306, напоминает ТАСС.



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