Названы документы для подтверждения адреса при возвращении в Россию

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10.05.2020, 23:48, Новости дня

Минкомсвязь РФ указала документы, которые российские граждане могут предъявить для подтверждения фактического адреса проживания при возвращении в Россию из-за границы в связи с распространением коронавируса.

Ведомство сообщило, что перед тем, как выдать посадочный талон, «сотрудники авиакомпаний будут строго проверять документы, подтверждающие проживание в регионе», передает РИА «Новости».

В качестве таких документов могут быть предъявлены «прописка, договор аренды, медицинский полис, справка с работы, копия прописки родственников и документы, подтверждающие родство, а также расписка о том, что они готовы вас принять на карантин».

Можно предъявить как оригиналы документов, так и снимки.



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