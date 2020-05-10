Шестой самолет с российскими военными вернулся из Италии
10.05.2020, 23:30, Новости дня
В Московской области приземлился шестой самолет с российскими военными, которые помогали Италии в борьбе с коронавирусом, сообщило Минобороны России.
Ил-76 ВКС с военнослужащими и специальной военной техникой приземлился на аэродром Чкаловский. Вернувшиеся из Италии военные прошли санитарно-эпидемиологические мероприятия.
В воскресенье двумя рейсами из Италии в Россию доставили 14 военных и четыре единицы техники, передает РИА «Новости».
Напомним, первые российские военные вернулись из Италии в пятницу.
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