Физик рассказал о перспективе “отключения” Солнца и климате на Земле

10.05.2020, 23:30, Разное

С Солнцем произойдут сильные измерения спустя миллиарды лет, время от времени у светила наблюдаются перепады активности, что влияет на жизнь на Земле. О процессах и особенностях жизнедеятельности звезды и возможности ее “отключения” пояснил физик РАН Сергей Богачев.

По словам ученого, на Солнце ныне происходит переход от снижения активности к росту, а в настоящее время там можно заметить солнечные пятна двух этих циклов. Если полгода назад люди могли видеть 90% старых пятен и только 10% новых, то сейчас ситуация другая – 60% и 40% соответственно. Если обстановка не изменится, к наступлению осени светило сможет в полной мере обновиться. Сергей Богачев пока не может сказать точно, грозит ли Земле “малый ледниковый период”, комментируя данные о постепенном уменьшении солнечной активности. По его словам, столетний цикл сейчас испытывает падение, и он должен по законам науки прекратиться, но какими будут последствия, физик сказать не готов.

Отвечая на вопросы журналистов о вероятности “отключения” светила, эксперт отметил, что тип таких звезд хорошо изучен специалистами, – они не могут превратиться в переменные. Сильные изменения с объектом станут происходить через четыре-пять миллиарда лет, когда в нем исчезнет водород, и нарушится газовое равновесие. Тогда и не исключена “поломка” Солнца.

Призвал сотрудник РАН не бояться глобального потепления, не считая его исключительно фактором, вызванным деятельностью человечества. Дело в том, что земной климат испытывает изменения в течение тысячелетий, и сейчас Землю затронуло очередное колебание. Эксперт напомнил, основным парниковым газом считается обычный водяной пар, а не углекислый газ. Первый повышает температуру планеты на 40 градусов, а ярым активистам нужно подумать, что могло бы случиться в случае его отсутствия. Сергей Богачев отметил, всем известны периоды похолодания, а о временах сильного потепления еще никто не слышал.