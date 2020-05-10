В Экваториальной Гвинее пираты похитили трех россиян

10.05.2020, 23:25, Разное

В Экваториальной Гвинее пираты похитили трех россиян, напав на два судна. Об этом сообщило российского посольства в Камеруне.

Нападения произошли в ночь на 9 мая на стоявшее в порту в Малабо судно Rio Mitong и на судно Djibloho в порту Лубы, находящегося в 40 км от столицы Экваториальной Гвинеи.

«Пираты похитили одного россиянина [с Rio Mitong], двое жителей Российской Федерации были ранены и находятся на лечении в госпитале La Paz. <…> Флибустьеры [также] атаковали судно Djibloho и похитили с борта двух россиян. До настоящего времени пираты никаких требований не выдвигали.», — говорится в сообщении.

По данным украинского МИД, что с Rio Mitong был также похищен члена экипажа, имеющий гражданство Украины. В ведомстве добавили, что судно, которым владеет бельгийская компания SMART S&P SA, шло под флагом Коморских островов.