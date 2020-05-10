Рак, проблемы с оргазмом и эректильная дисфункция: Чем еще грозит длительное отсутствие секса

10.05.2020, 23:09, Разное

Учёные рассказали о последствиях для здоровья длительного отсутствия секса. По их словам, организм негативно переносит такие паузы, и это может привести к раку и эректильной дисфункции, а также вызвать проблемы с достижением оргазма.

Научными работниками уже неоднократно проводились различные исследования, касающиеся половой жизни и того, как секс сказывается на общем состоянии организма. Доказано, регулярная интимная близость повышает стрессоустойчивость. Это происходит из-за выработки эндорфинов и гормона окситоцина. Именно он участвует в регулировке уровня кортизола, являющегося причиной развития стресса. Не менее существенное влияние регулярный секс оказывает на физическое здоровье. Во время интимного процесса вырабатывается антитело иммуноглобулин А, которое противостоит различным заболеваниям.

Сотрудники Университета Уилкса в Пенсильвании провели научную работу, в ходе которой установили, что люди, имеющие сексуальные отношения два раза в неделю, получают на 30% больше данного вещества. Кроме того, при такой интенсивности вдвое снижается риск закупорки вен. Таким образом, интимная жизнь способствует очищению сердечно-сосудистой системы мужчин. Кроме того, при регулярном сексе человек наблюдается положительное воздействие на мозг. Когда наступает старость, умственные возможности у таких людей выше, их речь более беглая, а восприятие предметов детальнее, что доказали работники Оксфордского университета. Также установлено, частая интимная близость влияет на состояние эректильной дисфункции в будущем. Чем выше регулярность секса, тем здоровее организм.

Если половая жизнь не насыщена паузами, риски возникновения рака простаты снижаются на 33%. Кроме того, люди, испытывающие часто оргазм, в целом реже страдают от онкологии, поскольку метаболизм клеток увеличивается. В то же время специалисты предупреждают – привязанность к просмотру фильмов для взрослых имеет негативные последствия. В первую очередь речь идёт о снижении уровня возбуждения при половом акте с партнёром.

Женщины также могут сталкиваться с проблемами, если их половая жизнь нерегулярна. В первую очередь речь идёт о снижении вероятности достижения оргазма, а также в целом невысокого уровня возбуждения при близости. Также высок риск недостаточной выработки природной смазки. При этом процессе используется эстроген, который может оказаться в дефиците.